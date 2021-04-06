Дом по программе реновации сдадут в Южнопортовом районе в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый дом по программе реновации в текущем году введут в эксплуатацию в Южнопортовом районе. Он располагается по адресу улица Петра Романова, владение 18.

"В настоящее время выполнена чистовая отделка, проведено благоустройство территории, ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию", – отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание на 187 квартир с двумя секциями отделано бетонной плиткой и металлическими панелями с полимерным покрытием. Также оно оборудовано системой вентилируемых фасадов, имеется подземный паркинг.

Первый этаж дома будет нежилым. Там расположатся магазины, спортклубы, кафе, кружки и секции для детей, салоны красоты. В каждой секции есть вестибюль, холл с двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Также специалисты благоустроили территорию рядом с новостройкой.

Ранее в столичном районе Кузьминки началось строительство жилого дома по программе реновации. Отмечается, что новостройка с подземной парковкой появится по адресу Волгоградский проспект, владение 155.