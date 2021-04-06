Москвичей предупредили о продаже офисов под видом элитных апартаментов

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В Москомстройинвесте предупредили о продаже офисов под видом апартаментов в жилом комплексе в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Реализация помещений в жилом комплексе "Дом в Газетном" осуществляется без соответствующих документов и не регулируется федеральным законом о долевом строительстве. Нежилое здание 50-х годов расположено в Пресненском районе Москвы по адресу Газетный переулок, владение 13/15. Девелопером проекта является ООО "Актив-Центр", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, собственник реализует переустроенные помещения офисного назначения под видом апартаментов, при этом в рекламе заявляется, что в клубном доме с подземным паркингом на 25 мест будут размещены 24 апартаментов различной планировки.

В Москомстройинвесте подчеркнули, что реализация апартаментов в данном здании не предусмотрена назначением земельного участка и осуществляется по серой схеме с помощью предварительных договоров купли-продажи.

Ранее столичные власти остановили строительство подземной парковки на 50 машин в районе Коньково. По данным главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, разрешение на строительство объекта выдано не было. В связи с этим, а также по причине накопленного долга по арендной плате градостроительный план земельного участка был аннулирован.