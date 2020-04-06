Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу из-за коронавируса

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сотрудникам полиции за сверхурочную работу во время коронавируса выплатят дополнительные денежные компенсации, сообщает News.ru со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.
Он пояснил, что денежные средства будут формироваться по его указу на основании заявок от территориальных органов. Колокольцев подчеркнул, что одним из основных критериев оценки работы сотрудников полиции остается защита личных и имущественных прав граждан.
Также он призвал полицейских не забывать об обеспечении правопорядка в общественных местах и проведении соответствующих мероприятий по сокращению числа тяжких и особо тяжких преступлений.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские составили свыше 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Речь идет о статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор".
Начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин пояснил, что перед сотрудниками полиции стоит задача в разъяснительной работе с нарушителями самоизоляции. Он добавил, что полиция не ставит перед собой цели задерживать граждан.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
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