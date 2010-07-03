Столичных водителей призвали пересесть на метро

Автомобилистам следует по возможности отказаться от поездок на личном авто и воспользоваться метрополитеном из-за загруженности дорог в связи с непогодой, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.
"В Москве восемь баллов, то снег, то дождь, то ветер, движение плотное и машин, скорее всего, будет еще больше. Свободнее на дорогах станет только после 21:00", – говорится в сообщении.
В Москве 8 баллов, то снег, то дождь, то ветер, движение плотное и машин, скорее всего, будет ещё больше. Свободнее на дорогах станет только после 21:00. По возможности выбирайте метро, на машине сейчас далеко не уедешь. Тем более быстро.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности из-за сильного ветра на среду, 6 марта.
По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в Москве опустится до -16 градусов, в центре города – до -10, по области – до -19. Днем порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до -3 градусов, по области – до -5.
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