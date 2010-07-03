Число посещающих столичные кружки детей перевалило за миллион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Количество детей, посещающих городские кружки и секции, впервые превысило один миллион. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Разными видами спорта и творчества занимаются 86% от всех в возрасте от пяти до 18 лет. Секции дополнительного образования работают в школах, детских центрах, музеях, театрах и вузах.
Помимо этого, в Москве действует разветвленная сеть частных центров допобразования. Благодаря этому горожане могут выбрать для своих детей кружки, расположенные недалеко от дома.
Всего в образовательных учреждениях столицы обучаются свыше 1,47 миллиона человек, что на 32% больше показателей семилетней давности. С годами в Москве выросло и число школьников. Если в 2010–2011 годах их было 749,1 тысячи человек, то в текущем учебном году в столице насчитывается 960,6 тысячи учеников школ.
В материале также отмечается, что большинство родителей первоклассников выбирают для своих детей школу в районе проживания.
В конце февраля глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина подвел итоги развития системы образования в Москве в 2018 году. Он отметил, что школьники города стали чаще побеждать на всероссийских и международных олимпиадах. Достигнуть таких результатов удалось благодаря повышению заработной платы учителей внедрению электронных образовательных ресурсов.
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