Как работают "Мои документы", поликлиники и ЗАГСы в мартовские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные ЗАГСы, офисы "Мои документы", поликлиники и другие госучреждения будут работать по особому графику в мартовские праздники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Международный женский день "Мои документы" будут закрыты. При этом накануне весеннего праздника, а также 9 и 10 марта время их работы не изменится: флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ можно будет посетить с 10:00 до 22:00, а остальные центры – с 08:00 до 20:00.

К праздникам "Мои документы" и столичный Росреестр проводят акцию: некоторые услуги предоставляют быстрее, чем обычно. Так, с 6 по 10 марта государственную регистрацию прав можно получить всего за семь рабочих дней, услугу кадастрового учета – за пять дней. Кроме того, если заказать обе услуги одновременно, документы оформят за десять рабочих дней.

Длинные выходные повлияют и на расписание столичных медучреждений. 8 и 10 марта взрослые поликлиники работают с 09:00 до 16:00. Помощь на дому будут оказывать в эти же часы, причем врача можно вызвать до 15:30. 9 марта прием в поликлиниках будут вести по обычному графику субботы – с 09:00 до 18:00.

Вызвать врача к ребенку 8 и 10 марта москвичи смогут с 09:00 до 15:00 (вызовы принимают до 14:30). В субботу педиатры будут принимать маленьких пациентов в это же время – как в детских поликлиниках, так и на дому. Травмпункты при детских поликлиниках в праздники работают с 08:00 до 22:00.

Лекарства в аптечных пунктах при поликлиниках можно будет получить с 09:00 до 16:00 в пятницу и воскресенье. В субботу время их работы продлят до 18:00. При этом дежурные аптеки открыты круглосуточно даже в праздники.

Если заболел домашний питомец, москвичам посоветовали обратиться в одну из круглосуточных ветклиник. Прием будут вести специалисты ГБУ "Мосветстанция", Бабушкинской, Красногвардейской, Советской и Бутовской участковых лечебниц, а также Государственного центра экстренной ветеринарной помощи.

В этом году почти тысяча пар выбрала мартовские праздники для свадебной церемонии. Бракосочетания пройдут накануне Международного женского дня, а также в субботу, 9 марта. 8, 10 и 11 марта столичные отделения ЗАГС не работают.