До конца марта принимаются заявки на участие в проекте "Музыка в метро"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Метро Москвы совместно с Московским продюсерским центром принимают заявки на участие в четвертом сезоне проекта "Музыка в метро". К настоящему моменту заявки подали более 1000 исполнителей. Победители, прошедшие конкурсный отбор, смогут выступать в столичной подземке в течение этого года, а также сами выбирать удобное время и площадку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отбор участников проходит в два этапа. На первом этапе нужно подать онлайн-заявку, рассказать о своем творчестве и предоставить ссылку на видео с выступлениями. Заявку можно подать до 31 марта. Заочный отбор проводится совместно с преподавателями Музыкального училища имени Гнесиных. Второй этап – живые прослушивания. Выступать отобранные исполнители будут перед профессиональными музыкантами – звездами шоу-бизнеса, продюсерами, экспертами в сфере культуры.

По результатам будут выбраны победители, которые целый год будут выступать на 32 площадках на станциях метро и МЦК.

"В начале запуска проекта, в 2016 году, мы получили около 500 заявок, в 2018-м – уже 1150. В течение прошлого сезона в метро и на МЦК для пассажиров выступали 220 исполнителей с самыми яркими номерами", – сказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова.

Проект "Музыка в метро" основан метрополитеном столицы совместно с департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Площадки проекта расположены так, чтобы не мешать пассажирам. Они находятся в видимости камер видеонаблюдения. Проект поддерживают известные артисты и музыканты. В метро от лица проекта уже выступали Полина Гагарина, Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита и другие.