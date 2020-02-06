В Подмосковье создадут бригады пожаротушения с учетом опыта столичных добровольцев

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В Подмосковье создадут бригады для тушения пожаров на основе опыта работы столичных добровольцев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы у себя в Москве в течение последних семи лет имеем дополнительно к силам пожаротушения, профилактики, силы наших добровольцев – примерно 2 тысячи человек, 650 поливомоечных машин, которые оборудованы заборными устройствами воды, подающими устройствами", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, летом эти добровольцы (примерно 50 машин) ежесуточно дежурят на территории ТиНАО. Если где-то человек забыл погасить костер или произошло возгорание, то эти силы прибывают и ликвидируют.

"Более крупный масштаб – с большими силами, экскаваторами и так далее – такие подразделения мы договорились создавать с Московской областью", – сказал заммэра.

Он допустил, что из-за погодных условий в 2020 году возможны возгорания торфяников вокруг Москвы. Это связано с понижением грунтовых вод.

"Потому выработан комплекс мероприятий по обводнению территории Московской области и других мест. Москва будет участвовать в этой работе, создав свои группировки", – добавил Бирюков.

В середине января Бирюков сообщил, что столичные коммунальные службы из-за теплой погоды использовали около 10 процентов противогололедных материалов от обычного объема.