Одобрен проект реконструкции улиц в районе Коммунарки

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Несколько улиц реконструируют в ТиНАО вблизи поселка Коммунарка. Соответствующий проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Планируется построить или реконструировать дороги общей протяженностью более девяти километров.

Специалисты реконструируют проектируемый проезд номер 812, построят дорогу "МКАД – Коммунарка – Остафьево". Также предусмотрено строительство проектируемого проезда 2–5–1; строительство дороги "Бачуринская улица – воинская часть".

Кроме того, построят местные улицы, в том числе подъезд к СНТ "Виктория". Проект планировки рассмотрят на публичных слушаниях.

Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.