Жириновский предложил новое имя Ленинскому проспекту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить названия Ленинского проспекта и Ленинградского шоссе в Москве на проспект Александра III и шоссе Ивана Грозного соответственно. Идею он озвучил на церемонии открытия в Госдуме выставки о 25-летии работы столичного парламента.

"Хотелось бы названия изменить в нашем городе: Ленинский проспект давайте назовем проспектом Александра III, сколько он сделал для Москвы, а Ленинградское шоссе – шоссе Ивана Грозного. Сколько цари создавали, мы что с вами, на пустыне все сделали?", – цитирует Жириновского Агентство "Москва". Кроме того, он обратил внимание на недостаток в городе ресторанов русской кухни.

Мосгордуме Жириновский предложил переехать в прежнее здание столичного парламента, где теперь находится Государственный исторический музей. В здании, где депутаты Мосгордумы работают сейчас, политик посоветовал отдать под федеральный штаб партии ЛДПР.

"Мне кажется, вам пора переехать в ваше историческое здание около Красной площади, а новое здание попрошу передать под федеральный штаб ЛДПР, у нас нет здания. Кстати, у меня и квартиры нет", – сказал депутат.

Он также высказался за возрождение в Москве сословий и купеческих гильдий.

"Москва – хороший город, но вы должны понять, что хочется, чтобы все было по-старому. Где московское купечество? Где пирожковые? <...> У нас много хорошего, но это все немножко холодное, не очень родное. Нужно, чтобы были снова какие-то гильдии купцов, сословия какие-то восстановить в Москве", – считает Жириновский.