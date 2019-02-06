Пожарное депо со скалодромом построят в районе Северный

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В районе Северный в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию трехэтажное депо на четыре автомобиля пожарной техники, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

"В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – приводятся в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, на первом этаже депо разместят гараж пожарных автомобилей и технический блок их обслуживания. Также там будет находиться диспетчерская группа.

Учебные и административные помещения будут расположены на втором и третьем этажах.

Для пожарных оборудуют учебно-спортивную зону с пожарной башней и скалодромом, беговой дорожкой, учебным пожарным гидрантом и водоемом.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют до конца текущего года ввести в эксплуатацию пять пожарных депо в ТиНАО.

Глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин отметил, что в Троицком и Новомосковском административных округах по поручению Сергея Собянина активно реализуется программа "Безопасный город". По его словам, уже построено четыре депо.