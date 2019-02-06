Пожарное депо со скалодромом построят в районе Северный

В районе Северный в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию трехэтажное депо на четыре автомобиля пожарной техники, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
"В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – приводятся в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.
Как уточняется, на первом этаже депо разместят гараж пожарных автомобилей и технический блок их обслуживания. Также там будет находиться диспетчерская группа.
Учебные и административные помещения будут расположены на втором и третьем этажах.
Для пожарных оборудуют учебно-спортивную зону с пожарной башней и скалодромом, беговой дорожкой, учебным пожарным гидрантом и водоемом.
Ранее сообщалось, что столичные власти планируют до конца текущего года ввести в эксплуатацию пять пожарных депо в ТиНАО.
Глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин отметил, что в Троицком и Новомосковском административных округах по поручению Сергея Собянина активно реализуется программа "Безопасный город". По его словам, уже построено четыре депо.
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