"Почта России" обновит более 50 отделений в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" обновит 57 отделений в Москве и Подмосковье к концу первого квартала 2018 года. Реконструкция ждет 32 отделения в столице и 25 в области.

В некоторых отделениях нового формата появятся терминалы для самостоятельной упаковки, взвешивания, тарификации и оплаты почтовых отправлений. Кроме того, в отделениях организуют зоны 24/7 с почтоматами для самостоятельного получения отправлений, платежные терминалы и банкоматы "Почта Банка" с функцией выдачи наличных. В залах установят электронные очереди, которые смогут перенаправлять очереди и наиболее эффективно перераспределять нагрузку на операторов.

В отдельной зоне можно будет купить периодические издания, книги, марки, открытки, канцтовары. Оплату сделают в том числе безналичной, сообщает пресс-служба "Почты России".

Помещения оборудуют необходимой мебелью: креслами, столами для заполнения бланков, упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. Отделения обеспечат расходными материалами.