Мороженое и цветы. 65 объектов нестационарной торговли выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили 65 нестационарных торговых объектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, среди предложений есть киоски по продаже мороженого или прохладительных напитков, цветов, сувениров, а также места общественного питания и пункты проката.

Все объекты расположены в разных округах столицы. Больше всего их на западе – 29. По восемь объектов выставлено на юго-востоке, юге и ТиНАО. Еще пять находятся в центре города, два – в ЮЗАО, и по одному – в ВАО, САО, СЗАО, СВАО и ЗелАО.

За них поборются представители малого бизнеса и крупные компании. Причем будущие владельцы смогут взять несколько киосков.

Ранее сообщалось, что на торги выставят несколько свободных земельных участков в Москве.

В частности, речь идет об объекте придорожного сервиса площадью тысяча квадратных метров на Новосходненском шоссе, владении 2, строении 1. Также на торги выставят торгово-бытовой комплекс площадью 8,9 тысячи квадратных метра в поселении Марушкинское, деревне Марушкино, на улице Привольной, владении 9.

