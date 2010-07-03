Завершилось благоустройство площади Академика Доллежаля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершились работы благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улиц Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Они находятся рядом с Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Доллежаля. Работы проводились на территории более четырех гектаров.

В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы рассказали, что в ходе благоустройства специалисты расширили тротуары и заменили покрытие, организовали новые пешеходные переходы, обновили покрытие дорог, уложили асфальт, установили бордюрный камень.

На Верхней Красносельской улице обустроили сквер с детской площадкой, а площадь возле станции метро "Красносельская" замостили гранитной плиткой. Также на территориях высадили деревья, кустарники и цветники. Для комфортного пребывания горожан были также установлены порядка 130 фонарей и торшеров.

На остановках общественного транспорта появились девять новых павильонов, в них можно укрыться от непогоды. Для удобства горожан была организована и новая остановка "2-й Красносельский переулок", а остановка "Верхняя Красносельская улица" была перенесена к вестибюлю станции метро "Красносельская".

До конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.