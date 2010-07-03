Павильоны "Здоровая Москва" завершат работу на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильоны "Здоровая Москва" в парках будут работать до 6 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Бесплатно проверить свое здоровье еще можно будет в субботу и воскресенье с 8:00 до 22:00. Обследованию нужно будет уделить порядка 40–60 минут.

Горожанам измерить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ, сделать ЭКГ и многое другое. Около павильонов есть передвижные флюорографические комплексы. После обследования пациенты получают паспорт здоровья.

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа в павильонах прошли почти 30 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались павильоны в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду.

В сентябре в метро запустили тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии подземки шесть месяцев. В вагонах можно найти информацию о правильном питании, активном образе жизни, своевременной диспансеризации.