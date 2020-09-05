Онлайн-выставка о городских службах Москвы открылась для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Онлайн-выставка, которая рассказывает о работе городских служб Москвы, открылась в честь Дня города. Она продлится семь дней. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экспозицию подготовил комплекс городского хозяйства Москвы. На ней представлена история запуска коллектора "Пресня", который проходит под руслом Москвы-реки на глубине 20 метров. Также можно будет узнать про работу крупнейшей в ТиНАО подстанции "Хованская", о капитальном ремонте мостов, о работе Вечного огня, о Красной книге Москвы и о том, как бездомные животные находят хозяев.
Для просмотра экспозиции необходимо на официальных сайтах и в соцсетях департаментов и учреждений комплекса городского хозяйства пройти по хэштегу #МузейКГХ.
Отмечается, что более 600 тысяч человек, работающие в комплексе, следят за развитием жилищно-коммунальной сферы Москвы и ее благоустройством.
Ранее сообщалось, что в День города в Москве пройдет множество онлайн-мероприятий. Так, Музей Победы подготовил для москвичей виртуальную прогулку по Поклонной горе.
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