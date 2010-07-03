Движение восстановлено на улице Удальцова в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на юго-востоке столицы открыли на улице Удальцова от проспекта Вернадского до улицы Михаила Певцова. Об этом информирует официальный аккаунт ЦОДД в Twitter.

"Движение открыто", – сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о перекрытии движения по указанному адресу из-за вздувшегося асфальта. Причины происшествия пока остаются неизвестными.