Более 560 деревьев и кустарников планируют высадить в районе Гольяново осенью

5 августа, 23:30
Фото: Агентство "Москва"
Порядка 560 деревьев и кустарников планируется высадить в столичном районе Гольяново осенью этого года. Высадку планируют провести в рамках программы озеленения Москвы "Миллион деревьев", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.
В пресс-службе уточнили, что высадят 32 дерева и 530 кустарников по тем адресам, которые предложили местные жители.
"Заявки поступали как в управу района, так и в ГБУ «Жилищник района Гольяново», а также в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, жители района принимали участие в голосовании на портале "Активный гражданин", – сообщили в пресс-службе управы.
Также отмечается, что этой весной в Гольяново прошли работы по высадке деревьев и кустарников.
В посадках принимали участие общественные советники, жители, администрация района. На 18 дворовых территориях посадили 20 деревьев и 878 кустарников.
Ранее сообщалось, что до конца года планируется благоустроить почти 3,4 тысячи столичных дворов. Асфальт поменяют на 2,2 тысячах объектах. Кроме того, отремонтируют 1 371 детскую, 505 спортивных и 250 площадок тихого отдыха и иного назначения.
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