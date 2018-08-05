Более 560 деревьев и кустарников планируют высадить в районе Гольяново осенью

Фото: Агентство "Москва"

Порядка 560 деревьев и кустарников планируется высадить в столичном районе Гольяново осенью этого года. Высадку планируют провести в рамках программы озеленения Москвы "Миллион деревьев", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.

В пресс-службе уточнили, что высадят 32 дерева и 530 кустарников по тем адресам, которые предложили местные жители.

"Заявки поступали как в управу района, так и в ГБУ «Жилищник района Гольяново», а также в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, жители района принимали участие в голосовании на портале "Активный гражданин", – сообщили в пресс-службе управы.

Также отмечается, что этой весной в Гольяново прошли работы по высадке деревьев и кустарников.

В посадках принимали участие общественные советники, жители, администрация района. На 18 дворовых территориях посадили 20 деревьев и 878 кустарников.

Ранее сообщалось, что до конца года планируется благоустроить почти 3,4 тысячи столичных дворов. Асфальт поменяют на 2,2 тысячах объектах. Кроме того, отремонтируют 1 371 детскую, 505 спортивных и 250 площадок тихого отдыха и иного назначения.