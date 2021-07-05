Свыше 2 тыс БЦ в Москве проверят в ближайшие три месяца на соблюдение антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице более двух тысяч бизнес-центров в течение ближайших трех месяцев проверят на соблюдение мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Проверки будет осуществлять Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
"В частности, специалисты следят за наличием в помещениях разметки, соблюдением социальной дистанции. В ближайшие три месяца Госинспекция по недвижимости планирует проверить около 2 тысяч 230 столичных бизнес-центров во всех административных округах столицы", – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.
В пресс-службе напомнили, что в задачи контрольного ведомства входит информирование организаций о необходимости соблюдения обязательных мер профилактики COVID-19 и контроль за их исполнением.
Подчеркивается, что из-за обострения эпидемиологической обстановки контроль за обеспечением мер безопасности находится в зоне особого внимания Госинспекции по недвижимости.
"Мы уверены, что только совместные усилия граждан, предпринимателей и органов управления помогут минимизировать риск распространения коронавируса и снизить уровень заболеваемости в столице", – добавил Овчинский.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничительные меры будут сохраняться в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.
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