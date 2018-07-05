Юбилейный "Поезд памяти" 17 июля отправят из Москвы

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
В честь празднования 75-летия победы в Курской битве 17 июля с одноименного столичного вокзала отправят "Поезд Памяти". Об этом рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению праздника.
"С Курского вокзала отправится "Поезд Памяти" для ветеранов Великой Отечественной войны с фотовыставкой о Курской битве. На станциях его будут торжественно встречать и рассказывать участникам мероприятия о ключевых моментах битвы", – поделился Кононов.
Маршрут "Поезда Памяти" лежит через Тулу, Орел, Курск, Белгород и Прохоровку.
Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 года и завершилась 23 августа. В сражении погибли более 3500 русских солдат и офицеров Красной армии. Этот день был объявлен Днем воинской славы России и стал отмечаться как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и Орел стали первыми российскими городами, которые удостоились почетного звания "Город воинской славы".
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