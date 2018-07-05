В Фонде дольщиков в Москве зарегистрировали более 40 тысяч ДДУ

5 июля, 12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московское управление Росреестра с ноября 2017-го по май 2018 года зарегистрировало свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) со взносом в Фонд защиты дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Росреестра, передает Агентство "Москва", число ДДУ значительно возросло. За полгода в столице было зарегистрировано в общей сложности 40 тысяч 564 договора долевого участия в строительстве жилья. При этом годом ранее за аналогичный период заключили 28 тысячи 462 ДДУ.
Как уточнили в пресс-службе Росреестра, с ноября по май в управление поступило более 51 тысячи заявлений на регистрацию договоров долевого участия в строительстве жилых и нежилых объектов. Отказали в регистрации по 41 заявлению (0,08%). Еще 30 сделок (0,06%) приостановили по решению регистратора. Кроме того, заявления на регистрацию 419 ДДУ (0,8%) вернули без рассмотрения из-за неуплаты госпошлины.
Ранее сообщалось, что в период с января по май 2018 года столичный рынок ипотеки вырос на 81%. Если за аналогичный период прошлого года зарегистрировали примерно 16 тысяч ипотечных сделок, то в этом году – свыше 30 тысяч.
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