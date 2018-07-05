Детский город-сад появится на Тверском бульваре ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Детский город-сад с цветниками и игровыми зонами появится на Тверском бульваре ко Дню города. Его построят в рамках конкурса "Цветочный джем – 2018", сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Проект "Не торопись!" для конкурса подготовили известный британский архитектор Питер Финк и один из ведущих ландшафтных дизайнеров Соединенного Королевства Мэтью Чайлдс. "В конце августа на Тверском бульваре появится настоящий детский город-сад с цветниками, выставочными садами, игровыми зонами, местами для отдыха и детской садовой школой, где юные посетители освоят азы ландшафтного дизайна", – цитирует сообщение оргкомитета Агентство "Москва".

По словам авторы проекта, цветочный город будет своеобразным призывом "насладиться текущим моментом – настоящим и прекрасным", как это делают дети.

"Наш проект – это предложение не торопиться", – пояснил Чайлдс. "И вы заметите то, что есть прекрасного в жизни прямо сейчас, в этот самый момент", – пообещал он.

Тверской бульвар украсят клумбами и песочницами с цветным песком. Там также появятся гигантские "следы" человеческих ног и скамейки в виде разомкнутых колец, на которых можно сидеть, глядя друг на друга. Кроме того, вдоль бульвара установят огромные цветочные горшки с деревьями и цветущими растениями. А в детской садовой школе профессионалы познакомят юных посетителей с основами ландшафтного дизайна и расскажут, как создать собственный цветник.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице уже во второй раз. Проекты его участников москвичи и гости города увидят в конце августа. Финал конкурса решили приурочить ко Дню города, который в этом году будут праздновать 8 сентября.