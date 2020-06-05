Почти 9 тыс штрафов отменили в столице тем, кто ошибся при привязке авто к пропуску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве отменили почти 9 тысяч штрафов водителям, которые ошиблись в номере автомобиля при оформлении цифрового пропуска, сообщает пресс-служба Дептранса в своем телеграм-канале.
"Ежедневно количество отмененных штрафов увеличивается. С 14 мая МАДИ отменила 8 925 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску", – говорится в сообщении.
В департаменте транспорта напомнили, что столичные автомобилисты могут обжаловать полученные штрафы в онлайн-формате. Сделать это можно на двух порталах: mos.ru или avtokod.mos.ru.
В настоящее время в Москве продолжает действовать система пропусков. Разрешение на передвижение по городу необходимо в случае использования личного или общественного транспорта. Для этого необходимо при оформлении пропуска указать данные госномера автомобиля или транспортной карты.
Ранее стало известно, что в результате улучшения работы приложения "Моя Москва" столичные жители могут быстрее проверить пропуск. Теперь его проверить можно непосредственно в приложении.
"Мосгорсправка": новый пропускной режим
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