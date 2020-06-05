Распределительный подземный вестибюль появится на Курском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожники приступили к строительству нового распределительного подземного вестибюля на Курском вокзале столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Работы проводятся в рамках проекта по модернизации участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская – Карачарово. Это необходимо для дальнейшего запуска МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожная" и развития МДЦ-2.

"На Курском вокзале столицы началось строительство нового распределительного подземного вестибюля. С целью увеличения пропускных возможностей вокзала, который станет промежуточной остановкой еще и на будущем МЦД-4, предусмотрено строительство двух новых островных платформ", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас на станции Москва-Пассажирская-Курская ведут подготовительные работы для дальнейшего возведения фундамента подземного вестибюля. Его общая площадь составит около шести тысяч квадратных метров.

Для удобства горожан в вестибюле будут предусмотрены лифты и эскалаторы. Помещение будет иметь выходы на две новых и одну реконструируемую островные платформы, а также на улицу Казакова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на базе железнодорожной станции Москва-Каланчевская будет построен крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). По словам мэра, в результате реконструкции в два раза увеличится интенсивность работы МЦД-2, а в дальнейшем запустят МЦД-4.

Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская – крупнейший и один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время реализуется в Москве.

Проект предусматривает увеличение пропускной способности участка с 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит сократить минимальный интервал движения поездов МЦД-2 с шести до двух с половиной минут, а также организовать движение поездов МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

