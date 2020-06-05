Депутат МГД Наталия Метлина: граффити "АЯ" стало визитной карточкой нашего района

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина считает нужным сохранить граффити "АЯ" на торце жилого дома у станции метро "Беляево", сообщает Агентство "Москва".
Она напомнила, что этот арт-объект существует с 2014 года, он стал визитной карточкой района. Метлина уточнила, что сейчас дом ожидает капитальный ремонт.
"Дом – обычная панелька, и ремонт в том числе предполагает починку швов между плитами и другие масштабные работы. Сложность заключается в том, что правила проведения капитального ремонта строго регламентированы. Выделяемые на ремонт средства могут быть потрачены только на строго определенные в законе статьи расходов", – объяснила она.
Парламентарий подчеркнула, что этот мурал – важный элемент визуального ландшафта города. Жители Беляева подготовили петицию к властям с просьбой оставить его. Граффити, отмечает депутат, приобрело большое историко-культурное значение, связанное в том числе с личностью автора стихограммы Дмитрия Пригова.
В то же время, по ее мнению, отказываться от ремонта нельзя.
"Однако при работе подрядчики должны минимально затронуть районную достопримечательность, не закрашивать ее нарочито варварски. Да, повреждения неизбежны, но основная задача – свести их к минимуму. Тогда уже после капитального ремонта граффити нужно будет восстановить, выделив на это средства не по программе капремонта, а из других статей бюджета", – сказала депутат.
Метлина считает, что законодательство, связанное с уличным искусством, нужно развивать. "Возможно, это выльется в законопроект или в определенные поправки в Градостроительный кодекс", – заключает она.
Изображение складывается из букв русского алфавита, среди которых выделяются АЯ. Этот рисунок – увеличенная копия стихограммы одного из основоположников московского концептуализма – Дмитрия Пригова.
Он много лет жил в Беляеве и в шутку называл себя герцогом Беляевским. Среди создателей граффити, превратившего обычный дом вблизи галереи "Беляево" в арт-объект, – участник группы Zuk Clab художник Сергей Овсейкин. По его словам, непосредственной работе на здании предшествовал долгий подготовительный этап. Овсейкин обратил внимание, что в рисунке, который находится по адресу улица Профсоюзная, дом 102, выделяются фразы "не ты", "не он", "не они", "не вы", "не мы" и "а я".
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