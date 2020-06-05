Масштабная дезинфекция пройдет в субботу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
11-я масштабная дезинфекция пройдет в столице 6 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в работе примет участие порядка 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. В дезинфекции также задействуют более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и около 10 тысяч распылителей.
"Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", – отметил Бирюков.
В рамках дезинфекции обработке подвергнут дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Специалисты тщательно продезинфицируют места большого скопления людей, а именно площадки перед входами в метро, пространства ТПУ и остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Особое внимание при обработке уделят и территориям лечебно-профилактических учреждений.
Бирюков сообщил, что в ходе дезинфекции используются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Он отметил, что они абсолютно безопасны для людей и животных. Заммэра подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться столько, сколько потребуется.
Ранее Бирюков рассказал, что ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Москве будет продлена на месяц. Общая площадь обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции во время пандемии
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