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Москва 24

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Общество

13:02

Масштабная дезинфекция пройдет в субботу в Москве

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11-я масштабная дезинфекция пройдет в столице 6 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в работе примет участие порядка 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. В дезинфекции также задействуют более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и около 10 тысяч распылителей.

"Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", – отметил Бирюков.

В рамках дезинфекции обработке подвергнут дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Специалисты тщательно продезинфицируют места большого скопления людей, а именно площадки перед входами в метро, пространства ТПУ и остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Особое внимание при обработке уделят и территориям лечебно-профилактических учреждений.

Бирюков сообщил, что в ходе дезинфекции используются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Он отметил, что они абсолютно безопасны для людей и животных. Заммэра подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться столько, сколько потребуется.

Ранее Бирюков рассказал, что ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Москве будет продлена на месяц. Общая площадь обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции во время пандемии

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