Жилой дом по программе реновации построят в Текстильщиках к 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого дома по программе реновации в Текстильщиках планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Новостройка будет расположена по адресу: улица Чистова, владение № 3а, строение 1. К настоящему моменту специалисты выполнили 70% работ по возведению монолитных конструкций подземной части здания. Дом будет состоять из двух монолитных секций белого и темно-серого оттенков. Фасадные решения будут выполнены с применением клинкерной плитки.

Многоквартирный жилой дом будет построен по индивидуальному проекту. Здание рассчитано на 128 квартир, 108 из них – двухкомнатные и 20 – трехкомнатные. Общая площадь квартир составит почти восемь тысяч квадратных метров.

На первом этаже обустроят помещения для консьержей, вестибюль, колясочные, лифтовый холл, два пассажирских лифта в каждой секции, помещение для хранения уборочного инвентаря, пространство для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

На первом этаже будут нежилые помещения площадью 374,2 квадратных метра, в том числе центр информирования по переселению жителей. На подземном этаже будет оборудована для жильцов дома стоянка. На территории возле дома создадут для детей игровые площадки, пространства для отдыха взрослых и занятий спортом. Также придомовую территорию озеленят: специалисты высадят 540 кустарников и цветников.

В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

