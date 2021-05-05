Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 5 и 6 мая прогнозируют дожди с порывистым ветром до 15–18 метров в секунду. В связи с этим столичных водителей призывают быть более внимательными на дорогах, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
"Пожалуйста, не паркуйтесь под деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами. Также по возможности обходите эти места", – говорится в сообщении.
В среду столбики термометров поднимутся максимум до +15 градусов. По прогнозам синоптиков, днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременными дождями.
Апрель 2021 года в столице стал третьим по количеству осадков за 70 лет метеонаблюдений. Первое место в топе самых дождливых месяцев сохраняет апрель 1888 года с осадками до 98,8 миллиметра. На втором и третьем – 1986 и 1903 годы.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в Москве 5 мая
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