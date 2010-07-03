В Москве начали мыть фасады жилых домов

Этой весной столичные коммунальщики впервые отмоют фасады всех жилых домов. По данным комплекса городского хозяйства, работы уже начались.

Прежде чем приступить к промывке, специалисты просят жильцов закрыть окна и развешивают уведомления на машинах, которые мешают коммунальщикам.

Затем по периметру здания ставят ограждения. При этом расстояние о места работ составляет не менее двух метров.

Сперва проточной водой моют кровлю, а после переходят к фасадам. На следующем этапе рабочие берут щетки и наносят на фасады специальный шампунь, который вскоре смывают чистой водой.

Далее коммунальщики промывают стекла и оконные рамы. Если нужно, они также проверяют герметичность наружного водостока и устраняют следы промывки с отмостки дома.

Ранее сообщалось, что для уборки создали специальную процедуру, подразумевающую использование особых моющих средств.

