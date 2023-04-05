Москва онлайн покажет космический аппарат из фильма с Юлией Пересильд

Фото: ТАСС/Наталия Бережная

На Манежной площади установили спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Именно на нем 17 октября 2021 года с МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, первый в мире киноэкипаж, работавший над художественным фильмом в космосе.

6 апреля зрители Москвы онлайн смогут увидеть аппарат в прямом эфире. Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с горожанами и узнает, ждут ли они премьеру фильма.

Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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