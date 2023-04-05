Москва 24: космонавты расскажут о выставке "Музей космонавтики: модель для сборки"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

6 апреля в Музее космонавтики состоится пресс-конференция с участием космонавтов, передавших свои вещи в коллекцию музея. Мероприятие пройдет в честь открытия выставки "Музей космонавтики: модель для сборки".

Для всех экспозиция откроется 7 апреля. На выставке будут представлены редкие космические артефакты – более 400 экспонатов. Гости смогут увидеть подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, уникальные документы и фотографии.

В пресс-конференции примут участие:



космонавты Александр Лавейкин, Сергей Авдеев, Роман Романенко и Олег Артемьев;

разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961–1966 годов) Владимир Бугров;

директор музея Наталья Артюхина;

куратор выставки и главный хранитель музея Олеся Семенова.

Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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