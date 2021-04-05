Для пассажиров станции "Мнёвники" обустроили новый регулируемый пешеходный переход

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Для пассажиров станции Большой кольцевой линии "Мнёвники" обустроили новый регулируемый пешеходный переход. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Теперь можно безопасно перейти пересечение улицы Нижние Мнёвники с проездом Главмосстроя по пути от новой автобусной остановки к станции метро", – говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобилисты теперь могут поворачивать налево с проезда Главмосстроя на улицу Нижние Мнёвники. Это сократит пробег на три километра, добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что еще 200 пешеходных переходов появится в столице до конца года. Жителей столицы также призвали делиться информацией о местах в городе, где нужны пешеходные переходы.