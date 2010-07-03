Московскую электронную нотную библиотеку пополнят 20 тысяч произведений

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Московские читальни продолжают пополнять Московскую электронную нотную библиотеку. С момента запуска проекта в каталоге появились 3153 оцифрованных издания и 114 тысяч отдельных музыкальных произведений разных жанров.

К концу года каталог пополнят еще 20 тысяч оцифрованных произведений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московская электронная нотная библиотека – уникальное хранилище оцифрованных музыкальных произведений, на создание которого потребовалось около двух лет. Специалисты подготовили детальное библиографическое описание ко всем произведениям с указанием автора, года издания и вида инструмента", – отметила Московская дирекция по развитию культурных центров.

Основная часть коллекции состоит из произведений Баха, Листа, Шопена, Чайковского. Также в библиотеке можно найти ноты таких произведений, как "Холмы Анакапри" Дебюсси, "Пять фортепианных пьес" Шуберта, "Усни, печальный друг" Римского-Корсакова и пьесы композиторов XX века.

В библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова хранятся оцифрованные архивы. Часть коллекции опубликована в открытом доступе на сайте Национальной электронной библиотеки, также есть приложение в App Store и Google Play.

Уже началась оцифровка редких нотных изданий музыкальных школ. Этой работой занимается Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова. Она получила более 65 экземпляров. Оцифровку этих материалов завершат до конца года, и всего в этом году библиотеку пополнит более 20 тысяч нотных произведений.

Всего в столичных читальнях хранится более 200 тысяч музыкальных изданий в печатном виде, в том числе около 3000 редких экземпляров, нуждающихся в оцифровке.

Презентация Московской электронной нотной библиотеки прошла 1 июня 2018 года на IV книжном фестивале "Красная площадь".