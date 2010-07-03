Березы высадят в Таганском районе до конца весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В районе Таганский весной текущего года высадят 43 березы, передает Агентство "Москва".

Как заявили в префектуре Центрального административного округа Москвы, деревья появятся по 10 адресам.

По словам инженера отдела по благоустройству ГБУ "Жилищник" Леонида Сенкевича, вид деревьев для высадки определили с помощью голосования участники системы электронных референдумов "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что в Москве и области продолжают облагораживать водоемы.

Один из прудов в подмосковных Мытищах оказался настолько загрязненным, что рабочим пришлось использовать болотный экскаватор. Жителей города это удивило, они сняли это на видео и вложили в Сеть.