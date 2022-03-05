Строительство путепровода через реку Городню завершается

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство путепровода через реку Городню, которое осуществляется в рамках создания Московского скоростного диаметра, подходит к завершению, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Путепровод через реку Городню готов на 90%. Трехсотметровый путепровод разделен на две части – правую и левую, под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения", – сказал он.

По словам Бочкарева, проект формирования восьмого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД также предусматривает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева, один из которых уже готов.

Глава генподрядчика работ АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что специалисты при возведении путепровода заключили отрезок реки Городни в трубу длиной 148 метров и диаметром 2,4 метра.

"На восьмом участке Юго-Восточной хорды идет строительство еще трех путепроводов: через Котляковский ручей, улицу Кантемировскую и Кавказский бульвар. Общая готовность участка составляет 60%", – отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.