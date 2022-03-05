Строительство путепровода через реку Городню завершается

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство путепровода через реку Городню, которое осуществляется в рамках создания Московского скоростного диаметра, подходит к завершению, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Путепровод через реку Городню готов на 90%. Трехсотметровый путепровод разделен на две части – правую и левую, под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения", – сказал он.
По словам Бочкарева, проект формирования восьмого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД также предусматривает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева, один из которых уже готов.
Глава генподрядчика работ АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что специалисты при возведении путепровода заключили отрезок реки Городни в трубу длиной 148 метров и диаметром 2,4 метра.
"На восьмом участке Юго-Восточной хорды идет строительство еще трех путепроводов: через Котляковский ручей, улицу Кантемировскую и Кавказский бульвар. Общая готовность участка составляет 60%", – отметил Кравцов.
Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: