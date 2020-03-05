Геронтологический центр построят в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Французская компания ORPEA построит геронтологический центр на 150 мест в Ново-Переделкине. Решение предоставить земельный участок на 7-й улице Лазенки, владении 12/10, приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Специализацией нового центра станут общий уход за пожилыми людьми, социальное обслуживание и реабилитация дезориентированных и ослабленных возрастных граждан.

Также ORPEA будет анализировать текущую практику, проводить диагностику и обучать сотрудников Научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Планируется пригласить на работу более 100 специалистов.

Около трети мест в новом геронтологическом центре будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания. В центре будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации.

Сейчас на земельном участке расположен бывший корпус геронтологического центра "Переделкино" 1935 года постройки. Он находится в аварийном состоянии.

ORPEA Group основана в 1989 году французским нейропсихиатром Жаном-Клодом Марьяном, является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода.

Сеть учреждений, среди которых клиники Clinea, включает более 800 реабилитационных и гериатрических центров в странах Европейского союза, Бразилии и Китае в общей сложности на 82 тысячи мест. В штате компании находится более 50 тысяч специалистов.

Ранее сообщалось о планах построить в Ново-Переделкине многофункциональный комплекс. В нем могут разместить предприятия торговли и услуг, точки питания и медицинские организации.