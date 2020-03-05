Дополнительный вход в Московский зоопарк откроют в мае 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Новый пешеходный мост в Московском зоопарке и дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная" планируют открыть в мае 2021 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительные работы начнутся в этом году. "Задача поставлена, и мы эту задачу реализуем", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".

Новый вход в зоопарк будет представлять собой павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. В павильоне разместятся билетные кассы и турникеты, а также сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр.

В новом помещении будут проводить лекции, мастер-классы и тематические встречи. В сам зоопарк можно будет попасть со второго этажа. Для удобства посетителей предусмотрены лифты, эскалаторы или лестницы с пандусами.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.