В Госдуме предложили разработать программу "Семейная городская среда"

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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать в России федеральную программу "Семейная городская среда". Как сообщает RT, речь идет о развитии городов с учетом комфортной среды для семей с детьми.

В обращении на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева указывается, что речь идет о системном, качественном и быстром развитии городской инфраструктуры. Для этих целей депутат предлагает сформировать всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды.

Если рейтинг будет принят, оценивать города будут как по числу парков и детских площадок, так и по фактам средней отдаленности школ от жилых домов, количеству безопасных пешеходных маршрутов и тому подобное.

Отдельный пункт потенциальной программы – оснащенность городских учреждений и торгово-развлекательных объектов комнатами матери и ребенка. Право расширить перечень мест, где будут оборудованы такие помещения, планируется передать главам регионов РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности национальных проектов. К ним, в частности, относятся разработки в области городской среды и медицинские инициативы. Благодаря им в России было отмечено снижение смертности.

