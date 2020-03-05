Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:16

В Госдуме предложили разработать программу "Семейная городская среда"

город строительство благоустройство

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать в России федеральную программу "Семейная городская среда". Как сообщает RT, речь идет о развитии городов с учетом комфортной среды для семей с детьми.

В обращении на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева указывается, что речь идет о системном, качественном и быстром развитии городской инфраструктуры. Для этих целей депутат предлагает сформировать всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды.

Если рейтинг будет принят, оценивать города будут как по числу парков и детских площадок, так и по фактам средней отдаленности школ от жилых домов, количеству безопасных пешеходных маршрутов и тому подобное.

Отдельный пункт потенциальной программы – оснащенность городских учреждений и торгово-развлекательных объектов комнатами матери и ребенка. Право расширить перечень мест, где будут оборудованы такие помещения, планируется передать главам регионов РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности национальных проектов. К ним, в частности, относятся разработки в области городской среды и медицинские инициативы. Благодаря им в России было отмечено снижение смертности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика