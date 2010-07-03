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15:53

Первый жилой дом в границах ТПУ построили в Москве

город недвижимость строительство

15:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом построили в составе транспортно-пересадочного узла "Улица Дмитриевского" на востоке столицы, сообщает Стройкомплекс Москвы. Это первый жилой дом в границах ТПУ.

Здание площадью более 27 тысяч квадратных метров и высотой в 16–19 этажей появилось на улице Наташи Качуевской в районе Косино-Ухтомский. Объект возвели за счет инвестора.

В новостройке расположено 308 квартир. На первых нежилых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и секции.

Осенью на прилегающей территории высадили деревья и кустарники, весной будет создан цветник. Оборудована детская площадка, отделенная шумозащитным экраном, обустроены проезды.

Проект планировки ТПУ утвердили в январе. По проекту, на территории построят два многоквартирных жилых дома. Планируется создать перехватывающий паркинг более чем на три тысячи машино-мест с контрольно-пропускными пунктами.

Проезжую часть улицы Салтыковской расширят до шести полос. Для пешеходов сделают тротуары и благоустроят прилегающую территорию. Остановку наземного городского транспорта перенесут к дому № 1 по улице Дмитриевского.

"Москва в цифрах": метро "Улица Дмитриевского"

город недвижимость строительство

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