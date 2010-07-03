Дом Шехтеля выставили на аукцион

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деревянную усадьбу в стиле модерн работы Федора Шехтеля выставили на аукцион на право аренды, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Дом, увенчанный башенкой со сказочным петушком, – одно из двух сохранившихся зданий Шехтеля. Победитель аукциона получит здание с внутренним двором, гаражом и бытовой пристройкой под административное назначение. Он должен будет соблюдать охранные обязательства, поскольку дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Стартовая цена годовой аренды лота составляет 2,1 миллиона рублей. Аукцион пройдет 28 марта, заявки для участия в торгах принимаются до 21 марта.

В феврале стало известно, что на аукцион выставлен флигель старинной усадьбы на Пятницкой улице в центре столицы. Речь идет об усадьбе Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков постройки. Стартовая цена – 142,3 миллиона рублей.

Покупатель должен будет отреставрировать здание. Эксперты считают, что в здании может появиться гостиница премиум-класса, хостел, бутиковый отель уровня 3–3,5 звезды, офисы или апартаменты.

В марте на торги выставят еще два московских объекта культурного наследия. Победители смогут арендовать их по программе "1 рубль за 1 квадратный метр".

Первый объект – Фряновская шерстопрядильная мануфактура Г. В. и М. В. Залогиных XVIII–XIX веков, которая находится в Таганском районе. Второй лот – главный двухэтажный жилой дом городской усадьбы XIX века, построенный из камня и дерева.