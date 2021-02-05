Магазин "Перекресток" на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер по COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Столичный Роспотребнадзор опечатал магазин "Перекресток" на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"При проведении расследования выявлены факты нарушения юридическим лицом АО "Торговый дом "Перекресток" требований санитарного законодательства и невыполнения мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой короновирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Уточняется, что руководители магазина не изолировали сотрудников, у которых был выявлен коронавирус. Также в магазине не соблюдался контроль за измерением температуры и соблюдением правил личной гигиены.
В отношении юрлица АО "Торговый Дом "Перекресток" составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Бутырский суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения о приостановке деятельности магазина на 90 суток.
Ранее сообщалось, что компьютерный клуб Cyber Syndicate на северо-востоке Москвы опечатали за невыполнение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. Материалы дела были направлены в Останкинский районный суд.
В Роспотребнадзоре сообщили, что руководители клуба допускали посетителей в заведение без масок и перчаток, не измеряли им и сотрудникам температуру, не имели пятидневного запаса средств индивидуальной защиты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: