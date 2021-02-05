Магазин "Перекресток" на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер по COVID-19

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Столичный Роспотребнадзор опечатал магазин "Перекресток" на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"При проведении расследования выявлены факты нарушения юридическим лицом АО "Торговый дом "Перекресток" требований санитарного законодательства и невыполнения мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой короновирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители магазина не изолировали сотрудников, у которых был выявлен коронавирус. Также в магазине не соблюдался контроль за измерением температуры и соблюдением правил личной гигиены.

В отношении юрлица АО "Торговый Дом "Перекресток" составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Бутырский суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения о приостановке деятельности магазина на 90 суток.

Ранее сообщалось, что компьютерный клуб Cyber Syndicate на северо-востоке Москвы опечатали за невыполнение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. Материалы дела были направлены в Останкинский районный суд.

В Роспотребнадзоре сообщили, что руководители клуба допускали посетителей в заведение без масок и перчаток, не измеряли им и сотрудникам температуру, не имели пятидневного запаса средств индивидуальной защиты.

