Хостел на северо-западе Москвы опечатали из-за санитарных нарушений

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Специалисты Роспотребнадзора проверили хостел ООО "Евродом", который расположен на улице Маршала Тухачевского, на соблюдение санитарных норм и антиковидных мер. В ходе рейда были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В хостеле не проводилась бесконтактная термометрия постояльцев и сотрудников, а также не был организован входной контроль. Не были предоставлены документы на тестирование персонала на COVID-19. Сотрудник хостела находился на рабочем месте без маски. Также обнаружили, что грязное белье хранилось в общем коридоре, где сушилось чистое.

"Были составлены протоколы о временном запрете деятельности и о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Хорошевским судом будет решен вопрос о приостановлении деятельности хостела на 90 суток", – уточнили в ведомстве.

Ранее территориальный отдел управления Роспотребнадзора по столице опечатал процедурный кабинет медицинского центра "Добромед". Там были выявлены многочисленные нарушения.