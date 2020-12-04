Хостел на северо-западе Москвы опечатали из-за санитарных нарушений

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Специалисты Роспотребнадзора проверили хостел ООО "Евродом", который расположен на улице Маршала Тухачевского, на соблюдение санитарных норм и антиковидных мер. В ходе рейда были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В хостеле не проводилась бесконтактная термометрия постояльцев и сотрудников, а также не был организован входной контроль. Не были предоставлены документы на тестирование персонала на COVID-19. Сотрудник хостела находился на рабочем месте без маски. Также обнаружили, что грязное белье хранилось в общем коридоре, где сушилось чистое.
"Были составлены протоколы о временном запрете деятельности и о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Хорошевским судом будет решен вопрос о приостановлении деятельности хостела на 90 суток", – уточнили в ведомстве.
Ранее территориальный отдел управления Роспотребнадзора по столице опечатал процедурный кабинет медицинского центра "Добромед". Там были выявлены многочисленные нарушения.
Две столичные клиники закрыли за сокрытие данных о пациентах с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: