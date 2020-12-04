Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой монолитный дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Таганском районе в 2021 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, здание возводят на улице Мельникова (дом 2). Сейчас на объекте ведутся работы по устройству перекрытия подземного этажа и стен дома.

"Всего в Таганском районе в программу реновации включено 16 жилых домов", – рассказал Загрутдинов.

Отмечается, что дом включает три секции высотой от 8 до 14 этажей. Всего в новостройке будет 378 квартир. Отделку стен выполнят с применением вентилируемых фасадов. В вестибюлях корпусов расположат помещения для дежурных, пункты хранения инвентаря, почтовые ящики, комнаты для хранения колясок, техпомещения. Кроме того, в доме расположится одноуровневая подземная парковка.

На первом этаже откроются спортивные клубы и творческие кружки, а также магазины и кафе. На прилегающей территории появятся деревья и кустарники, будут оборудованы площадки для детей и взрослых.

Ранее стало известно, что в 2022 году в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Здание возведут по адресу: улица Речников, владение 22.