Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жилой монолитный дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Таганском районе в 2021 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, здание возводят на улице Мельникова (дом 2). Сейчас на объекте ведутся работы по устройству перекрытия подземного этажа и стен дома.
"Всего в Таганском районе в программу реновации включено 16 жилых домов", – рассказал Загрутдинов.
Отмечается, что дом включает три секции высотой от 8 до 14 этажей. Всего в новостройке будет 378 квартир. Отделку стен выполнят с применением вентилируемых фасадов. В вестибюлях корпусов расположат помещения для дежурных, пункты хранения инвентаря, почтовые ящики, комнаты для хранения колясок, техпомещения. Кроме того, в доме расположится одноуровневая подземная парковка.
На первом этаже откроются спортивные клубы и творческие кружки, а также магазины и кафе. На прилегающей территории появятся деревья и кустарники, будут оборудованы площадки для детей и взрослых.
Ранее стало известно, что в 2022 году в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Здание возведут по адресу: улица Речников, владение 22.
Собянин: более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: