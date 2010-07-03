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Общество

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Новый гастрономический гид "Ресторанный навигатор" появился в Москве

город общество еда

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Презентацию нового гастрономического гида "Ресторанный навигатор" провели в Москве. В книгу вошли лучшие заведения столицы, всего – более тысячи ресторанов и заведений. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автором гида выступил ресторанный критик и издатель Михаил Лопатин. Отмечается, что кроме ресторанов в русскоязычное издание попали 160 новых заведений города. Эксперты оценивали каждое место по 30-балльной шкале по пунктам "Еда", "Дизайн" и "Сервис". На каждый ресторан имеется подробная рецензия.

Отмечается, что путеводитель вышел еще на двух языках: английском и китайском. В него попали более 200 московских ресторанов. Специалисты подчеркивают, что это первое в России актуальное издание по данной тематике на иностранном языке.

На презентации книги шеф-повара продемонстрировали широкой публике свои кулинарные навыки. При этом семь столичных ресторанов получили специальные призы.

На сегодняшний день в Москве открыто свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных. Жители и гости столицы имеют возможность пробовать блюда практически всех народов мира.

Благодаря благоустройству улиц и расширению тротуаров в столице появляются гастрономические площадки. В жилых районах проводятся круглогодичные ярмарки.

Ранее ярмарка Дальнего Востока открылась на Новом Арбате. В павильонах можно приобрести продукты и сувениры из всех 11 Дальневосточных регионов. График работы ярмарки – с 11:00 до 20:00.

Ярмарка Дальнего Востока открылась на Новом Арбате

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