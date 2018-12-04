Москва представит свои медицинские разработки на выставке в Хельсинки

04 декабря 2018, 11:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Хельсинки представят 17 технологичных стартапов Москвы в области медицины. В столице Финляндии будет проводиться крупнейшая конференция стартапов Северной Европы, России и Балтии – Slush 2018. Она пройдет 4 и 5 декабря. Москва будет выставлять свои разработки под единым брендом Made in Moscow. В мероприятии будут участвовать более 20 тысяч гостей и инвесторов со всего мира, проекты представят около 2600 компаний.
Среди необычных и инновационных экспонатов от Москвы – единственная в мире сеть Samocat Sharing, умные часы-телефон, кулон Aimoto, разработки для специалистов по нейрореабилитации SensoRehab, платформа обмена медицинскими данными Med.me, комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы Sense2beat.
Также Москва представит детский активный протез кисти и предплечья "Киби". Ребенок может подобрать дизайн протеза, цвет или стилизацию под какого-нибудь супергероя.
"Выставка в Хельсинки – хорошее подспорье и площадка для презентации перспективных идей. Финляндия – крупный потребитель столичных товаров и разработок. За первые 9 месяцев 2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в эту страну достиг почти 50 миллионов долларов", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В 2017 году начал работу Московский экспортный центр, который выступает как единое окно для столичных экспортеров. Разработчикам предоставляются субсидии части расходов, консультации, оказывается поддержка для участия в выставках. В рамках программы Made in Moscow город полностью компенсирует компаниям затраты на участие в выставках в России и за рубежом.
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