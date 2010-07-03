Станция метро "Спартак" снова заработала в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Северный и южный вестибюли станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро снова открыли для входа и выхода, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Станция работает в штатном режиме. Ранее северный вестибюль был доступен только для выхода.

На стадионе "Открытие Арена", рядом с которым находится станция, начался матч "Спартак" – "Арсенал" (Тула). Пассажирам посоветовали приобретать билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути.

С 6 по 10 ноября между дворцом спорта "Мегаспорт" и станцией "Динамо" Замоскворецкой линии метро будут курсировать бесплатные автобусы. Они будут делать следующие остановки: "Метро "Динамо" – на Ленинградском проспекте (из центра), около остановки "метро "Динамо" для автобуса № 84 в сторону Белорусского вокзала и "Дворец спорта "Мегаспорт" – на Ходынском бульваре возле остановки "Метро "ЦСКА" для автобусов № 207 и 818 в сторону станции метро "Динамо".