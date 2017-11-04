Юбилейный фестиваль-премия "50 ПЛЮС" прошел в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пятый юбилейный фестиваль-премия "50 ПЛЮС. Новая жизнь" прошел в столице. Он посвящен людям, одерживающим победы несмотря на возраст и стереотипы.

Герои фестиваля-премии – реальные люди, которые могут стать примером стойкости, оптимизма и жизнелюбия. Основываясь на народном онлайн-голосовании, попечительский совет премии определил победителей в восьми номинациях. Ими стали Владимир Шабалин (номинация "Призвание"), Валентина Дашкова (номинация "Наставничество"), Оксана Мухина (номинация "Образование"), Владимир Кузнецов (номинация "Бизнес"), Валерий Капралов (номинация "Преодоление"), Лилия Алехина (номинация "Творчество"), Сергей Гавриш (номинация "Образ жизни"), Людмила Горбунова (номинация "Поступок").

Объявление номинантов и награждение победителей состоялось на VII Международном Форуме-выставке "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста", который проходил 1–3 ноября при поддержке правительства Москвы и департамента труда и социальной защиты населения.