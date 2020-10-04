Более миллиона многолетних цветов высадили в Москве к осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с июля 2020 года проводились работы по высадке многолетних растений. Так, к осени город удалось украсить более чем миллионом цветов. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.
По ее словам, количество высаженных растений (1,2 миллиона) в этом году превысило прошлогодние показатели в два раза.
"Городские цветники украсили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей – в общей сложности более 160 видов растений. Кроме того, в этом сезоне в столице впервые высадили два новых сорта: горец родственный "суперба" и монарду сортовую. Следующим летом они распустятся на клумбах в парке Победы на Поклонной горе", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Кораблиной.
Отмечается, что многолетники могут расти на одном месте в течение нескольких лет, но период их цветения меньше, чем у однолетних. Поэтому при высадке растения комбинируют.
В столице для высадки используют многолетники, которые способны противостоять болезням и вредителям. Данные растения легко приспосабливаются к климатическим особенностям региона.
Для того, чтобы растения пережили зиму, специалисты с сентября по ноябрь – зависит от погодных условий, проводят подготовку: окучивают, удобряют и мульчируют землю торфом, обрезают увядшие листья. Осенью также сокращается количество поливов. При наступлении холодов многолетники укрывают специальными материалами.
Так, красивые клумбы с данными растениями можно увидеть на Манежной площади, на Новом Арбате, Аллее Героев Космоса рядом со станцией метро "ВДНХ", на Триумфальной площади, Краснохолмской набережной, Сухаревской площади, в Ильинском и Новопушкинском скверах.
В парке "Зарядье" располагается самая большая коллекция многолетников – всего свыше 120 сортов.
Ранее сообщалось, что за лето 2020 года на ВДНХ распустилось более 1,3 миллиона цветов. Этот показатель превысил прошлогодний на треть.
"Доктор 24": какие растения стоит посадить дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: