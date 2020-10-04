Более миллиона многолетних цветов высадили в Москве к осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с июля 2020 года проводились работы по высадке многолетних растений. Так, к осени город удалось украсить более чем миллионом цветов. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.

По ее словам, количество высаженных растений (1,2 миллиона) в этом году превысило прошлогодние показатели в два раза.

"Городские цветники украсили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей – в общей сложности более 160 видов растений. Кроме того, в этом сезоне в столице впервые высадили два новых сорта: горец родственный "суперба" и монарду сортовую. Следующим летом они распустятся на клумбах в парке Победы на Поклонной горе", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Кораблиной.

Отмечается, что многолетники могут расти на одном месте в течение нескольких лет, но период их цветения меньше, чем у однолетних. Поэтому при высадке растения комбинируют.

В столице для высадки используют многолетники, которые способны противостоять болезням и вредителям. Данные растения легко приспосабливаются к климатическим особенностям региона.

Для того, чтобы растения пережили зиму, специалисты с сентября по ноябрь – зависит от погодных условий, проводят подготовку: окучивают, удобряют и мульчируют землю торфом, обрезают увядшие листья. Осенью также сокращается количество поливов. При наступлении холодов многолетники укрывают специальными материалами.

Так, красивые клумбы с данными растениями можно увидеть на Манежной площади, на Новом Арбате, Аллее Героев Космоса рядом со станцией метро "ВДНХ", на Триумфальной площади, Краснохолмской набережной, Сухаревской площади, в Ильинском и Новопушкинском скверах.

В парке "Зарядье" располагается самая большая коллекция многолетников – всего свыше 120 сортов.

Ранее сообщалось, что за лето 2020 года на ВДНХ распустилось более 1,3 миллиона цветов. Этот показатель превысил прошлогодний на треть.

