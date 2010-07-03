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Москва 24

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12:50

Москвичам рассказали, когда лучше выезжать из города

город транспорт дороги погода

12:50

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На личных автомобилях лучше выезжать после 20:00 из-за загруженности дорог и плохой погоды. Такой совет дали водителям в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Пятница в столице будет дождливой, и это "осложнит движение в городе", напомнили в ЦОДД. Специалисты центра не исключили, что после 15:00 движение в сторону области будет серьезно затруднено – "многие уезжают из города на выходные".

"При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности... В вечерние часы пик загруженность дорог составит 8–9 баллов", – сказано в сообщении ЦОДД. По данным центра, тпроруднее всего будет проехать в направлении области по МКАД, ТТК и вылетным магистралям: Волгоградскому и Ленинградскому проспектам, Волоколамке, шоссе Энтузиастов и улице Профсоюзной.

Поездки на личном транспорте сотрудники ЦОДД посоветовали отложить на более позднее время – после 20:00, а до этого пользоваться автобусами и метро.

Тех, кто сегодня все же сядет за руль, призвали быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за низкой видимости на дорогах. Водителям-новичкам безопаснее пересесть на городской транспорт, чтобы снизить риск ДТП, считают в ЦОДД.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение будет действовать до 00:00 5 октября в столице и до 03:00 – в Подмосковье.

По прогнозам, 6 октября, в Москве может выпасть первый снег. В связи с этим столичным водителям рекомендовали проверить техисправность своих авто и подготовить их к зиме.

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город транспорт дороги погода

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