Москвичам рассказали, когда лучше выезжать из города

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На личных автомобилях лучше выезжать после 20:00 из-за загруженности дорог и плохой погоды. Такой совет дали водителям в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Пятница в столице будет дождливой, и это "осложнит движение в городе", напомнили в ЦОДД. Специалисты центра не исключили, что после 15:00 движение в сторону области будет серьезно затруднено – "многие уезжают из города на выходные".
"При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности... В вечерние часы пик загруженность дорог составит 8–9 баллов", – сказано в сообщении ЦОДД. По данным центра, тпроруднее всего будет проехать в направлении области по МКАД, ТТК и вылетным магистралям: Волгоградскому и Ленинградскому проспектам, Волоколамке, шоссе Энтузиастов и улице Профсоюзной.
Поездки на личном транспорте сотрудники ЦОДД посоветовали отложить на более позднее время – после 20:00, а до этого пользоваться автобусами и метро.
Тех, кто сегодня все же сядет за руль, призвали быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за низкой видимости на дорогах. Водителям-новичкам безопаснее пересесть на городской транспорт, чтобы снизить риск ДТП, считают в ЦОДД.
Пятница, дожди (много мелких ДТП) и всё ещё дорожные работы на нескольких магистралях. Сегодня вечерний час пик будет очень сложным. Ждём 8-9 баллов. Если есть возможность, выбирайте метро или выезд после 20:00. Если нет - максимум внимания, дистанции и осторожности. pic.twitter.com/YaKTSpnA3u— ЦОДД (@gucodd) 4 октября 2019 г.
Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение будет действовать до 00:00 5 октября в столице и до 03:00 – в Подмосковье.
По прогнозам, 6 октября, в Москве может выпасть первый снег. В связи с этим столичным водителям рекомендовали проверить техисправность своих авто и подготовить их к зиме.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: