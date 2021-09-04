Власти Москвы не видят угрозы для водоснабжения из-за минувшего жаркого лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несмотря на жаркое лето, водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем достаточно наполнены для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой", – подчеркнул он.
По его словам, питьевую воду готовят для столицы на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Ежедневно город потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. В городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.
Заммэра отметил, что состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю.
Эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, что признаками некачественной воды из-под крана является запах хлорки или испорченных продуктов после ее очистки, а также серые или черные пятна, которые остаются на посуде после ее мытья.
По ее словам, это свидетельствует о наличии в воде сероводорода. Кулешова отметила, что также в воде из-под крана может быть достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), из-за которых образуется большое количество накипи.
При этом Кулешова подчеркнула, что данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что в России свыше 85% источников водоснабжения соответствуют санитарным нормам. Эксперт посоветовала гражданам провести химический анализ воды из-под крана и приобрести фильтр.
"Городской стандарт": питьевая вода в бутылке
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